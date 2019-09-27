МОСКВА, 27 сен — ПРАЙМ. Доля "плохих" долгов в портфеле микрофинансовых организаций (МФО) выросла по итогам второго квартала до 27,3%, сравнявшись с пиковым значением 2017 года, говорится в обзоре ЦБ "Обзор ключевых показателей микрофинансовых институтов".

"Доля просроченной задолженности NPL 90+ в совокупном портфеле МФО выросла до 27,3%, сравнявшись с пиковым значением 2017 года", — сказано в материалах регулятора.

В первом квартале проблемная "просрочка" МФО находилась на уровне в 25,1%.

Банк России объясняет рост показателя снижением объемов портфеля, передаваемого профессиональным взыскателям. Так, по данным ЦБ, размер уступки прав по договорам микрозайма по основному долгу снизился во втором квартале до 5,1 миллиарда рублей с 9,1 миллиарда кварталом ранее, что, по мнению регулятора, может быть вызвано перераспределением продаж портфеля по году.

В ЦБ в связи с этим также отмечают, что МФО постепенно изменяют модель обращения с просроченной задолженностью на фоне новых ограничений на уступку прав требований по договорам микрозайма, отдавая предпочтение самостоятельной работе с "просрочкой".

При этом темпы роста микрофинансового рынка в России по итогам второго квартала опережают рост банковского потребительского кредитования, говорится в обзоре.

"Во втором квартале 2019 года темпы роста рынка микрофинансирования оставались выше темпов роста потребительского кредитования банков при небольших объемах отрасли, в том числе за счет эффекта низкой базы", — сказано в документе.

Так, портфель микрозаймов за второй квартал вырос на 9% — до 190 миллиардов рублей, из которых 156 миллиардов рублей было предоставлено физлицам. За тот же период портфель кредитов физическим лицам у банков (кроме ипотечных кредитов) вырос на 6%, — до 9,1 триллиона рублей.

В ЦБ отметили, что несмотря на существенно меньший возраст и размер рынка, рост займов МФО лишь незначительно опережает банковское кредитование, темпы роста находятся на сопоставимом уровне. При этом клиентами МФО являются люди, которые по той или иной причине не удовлетворяют требованиям банков или им не нужны большие займы.