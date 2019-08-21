МОСКВА, 21 авг /ПРАЙМ/. Уровень просроченной задолженности в портфеле микрофинансовых организаций (МФО) по итогам первого полугодия приближается к 30%, говорится в исследовании бюро кредитных историй "Эквифакс", имеющемся в распоряжении РИА Новости.

На конец июня объем портфеля микрозаймов составил 127,225 миллиарда рублей.

"При этом объем работающего портфеля меньше практически на треть – немногим более 91 миллиарда рублей, то есть уровень дефолтной задолженности приближается к 30%", — говорится в исследовании.

По итогам первого квартала уровень просроченной задолженности составил 27,2%. Исходя из представленных в исследовании цифр, за три месяца он вырос до примерно 28,5%.

Банк России уже несколько лет ведет работу по ограничению стоимости микрозаймов и выводу с рынка недобросовестных игроков. Однако регулятор против полного запрета МФО, опасаясь роста количества нелегальных кредиторов. В свою очередь глава Минэкономразвития Максим Орешкин называл микрофинансирование ростовщическим хищническим кредитованием.

ЦБ и Минэкономразвития также спорят относительно роли и значения банковского потребительского кредитования. Портфель таких кредитов составляет почти 8,2 триллиона рублей, а просрочка на конец полугодия — 8,4%.