МОСКВА, 28 сен — ПРАЙМ. Банк России с 1 октября устанавливает максимальную процентную ставку по займам физлицам, обеспеченным ипотекой и предоставляемым кредитными потребительскими кооперативами (КПК) и сельскохозяйственными кредитными потребительскими кооперативами (СКПК) на не связанные с предпринимательством цели, на уровне 17% годовых, следует из пресс-релиза регулятора.

"Совет директоров Банка России принял решение об определении максимального размера процентной ставки по займам, предоставляемым кредитными потребительскими кооперативами, сельскохозяйственными кредитными потребительскими кооперативами физическим лицам в целях, не связанных с осуществлением ими предпринимательской деятельности, и обязательства заемщиков по которым обеспечены ипотекой", — говорится в сообщении.

Как следует из сообщения ЦБ РФ, максимальный размер процентной ставки по таким займам составит 17% годовых с 1 октября.