БЛАГОВЕЩЕНСК, 30 сен — ПРАЙМ. Арбитражный суд Амурской области до 7 ноября отложил предварительное рассмотрение иска банка "Восточный", мажоритарным акционером которого является "Финвижн" Артема Аветисяна, о взыскании более 9,8 млрд рублей убытков с подконтрольной фонду Baring Vostok компании Evison и старшего партнера инвестфонда Майкла Калви, передает корреспондент РИА Новости.

Ранее в рамках этого иска суд в качестве обеспечительных мер наложил арест на весь пакет акций миноритарного акционера банка "Восточный" Evison Holdings Ltd — 41,6%. Адвокат Evison Алексей Артеменко заявил после этого РИА Новости, что компания будет обжаловать это решение суда и не будет принимать участие в рассмотрение дела по существу, так как "любые действия по существу настоящего дела будут негативно восприняты в арбитражном разбирательстве, которое идет в Лондоне".

В понедельник в суд представители Evison не явились. Судья зачитал ответ ФСИН, из которого следует, что Калви не уведомлен об иске: по условиям домашнего ареста он не может получать и отправлять корреспонденцию. От третьих лиц в предварительное заседание явился представитель компании "Национальная служба взыскания" (НСВ) Кирилл Барановский. Croushi Enterprises Limited, "Первое коллекторское бюро" и "Финвижн" представителей не направили. Суд решил, что дело не готово к рассмотрению и отложил предварительное заседание на 7 ноября.

"Предварительное слушание откладывается до 7 ноября, до 13.15 (7.15 мск). Суд примет дополнительные меры по извещению второго ответчика — Калви", — сказал судья.

Компания Аветисяна ранее после судебного решения получила контроль в банке "Восточный". Банк "Восточный" и его владельцы оказались в центре внимания в феврале после ареста основателя Baring Vostok Майкла Калви и еще пяти человек в рамках уголовного дела о хищении 2,5 миллиарда рублей. По версии следствия, банк потерял эти деньги вследствие невыгодного соглашения, на котором настаивал Калви, в то же время Baring Vostok причинение ущерба этим соглашением отрицает.

Параллельно идет арбитражное разбирательство, в рамках которого Baring потерял контроль в "Восточном" — контролируемая им Evison по предписанию суда Амурской области исполнила опцион на продажу компании "Финвижн" Аветисяна 9,99% акций банка.