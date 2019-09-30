МОСКВА, 30 сен — ПРАЙМ. Крупнейший российский банк — Сбербанк — принял решение снизить ставки по ипотеке начиная с октября, сообщает в понедельник пресс-служба банка.

"Сбербанк сообщает о снижении процентных ставок по ипотечным кредитам, заявки на которые будут поданы с 1 октября 2019 года. Теперь приобрести квартиры в новостройке в ипотеку можно по ставке от 7,3% годовых, а квартиру на вторичном рынке — от 8,8%", — говорится в сообщении.

Клиентам других банков доступно рефинансирование ипотеки по ставке от 9,5% годовых.

Снижение ставок по заявкам, которые поданы с 1 октября (кроме "Военной ипотеки" и Программы господдержки для семей с детьми), составит 0,3 процентного пункта (п.п.) на готовое и строящееся жилье, загородную недвижимость, строительство жилого дома, на покупку гаража и машино-места, а также на нецелевой кредит под залог недвижимости.

Снижение процентных ставок на рефинансирование ипотечных кредитов других банков составило 0,6 п.п. Минимальная ставка на приобретение готового жилья в ипотеку составит 8,8% годовых с учетом дисконта для зарплатных клиентов Сбербанка, участия в акциях "Молодая семья" и "Скидка 0,3% на ДомКлик". Минимальная ставка на покупку квартиры в новостройке в рамках программы субсидирования с застройщиками для зарплатных клиентов банка составит 7,3%.