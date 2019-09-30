МОСКВА, 30 сен — ПРАЙМ. Совкомбанк открыл книгу заявок на субординированные еврооблигации, номинированные в долларах, сообщил РИА Новости источник в банковских кругах.

По его словам, объем сделки ожидается в размере 300-400 миллионов долларов. Банк ориентирует инвесторов на доходность около 8% годовых.

Бумаги для пополнения капитала второго уровня сроком обращения десять с половиной лет предусматривают колл-опцион через пять с половиной лет. Организаторами выступают Citi, J.P. Morgan, UBS, Газпромбанк, "Ренессанс капитал", "Сбербанк КИБ" и "ВТБ Капитал".

Совкомбанк 18-26 сентября провел в Москве и городах Европы и США встречи с инвесторами, посвященные возможному размещению субординированных еврооблигаций в долларах.

По данным БИР Аналитик, на 1 августа банк занимал 13 место в банковской системе РФ с активами в размере 1,06 трлн рублей.