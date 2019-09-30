МОСКВА, 30 сен — ПРАЙМ. Правительство разместит до 200 миллиардов рублей на депозите в ВЭБ.РФ на пять лет, соответствующее распоряжение опубликовано на официальном портале правовой информации.

Процентная ставка по депозиту — ключевая ставка Банка России, уменьшенная на 0,5 процентного пункта. По состоянию на 30 сентября ключевая ставка ЦБ составляет 7%.

"Казначейству России разместить средства федерального бюджета на депозите в государственной корпорации развития "ВЭБ.РФ" на следующих условиях: валюта депозита — российский рубль; сумма депозита — до 200 000 000 000 рублей (включительно); срок депозита — 5 лет", — говорится в документе.

Первый вице-премьер — министр финансов РФ Антон Силуанов в начале сентября говорил, что Минфин разместит в этом году часть остатков бюджетных средств в ВЭБе для финансирования газового проекта в Усть-Луге. Это будет первая часть реализации этого проекта: речь идет о подготовке предпроектной документации. В дальнейшем Силуанов не исключал и привлечения средств ФНБ в этот проект – это будет определяться уже по ходу его реализации.

"Газпром" в конце марта сообщил о решении совместно с "Русгаздобычей" реализовать крупный проект переработки и сжижения газа в районе Усть-Луги. Он предусматривает сооружение мощностей для переработки 45 миллиардов кубометров газа в год и производства 13 миллионов тонн СПГ, до 4 миллионов тонн этана и более 2,2 миллиона тонн сжиженных углеводородных газов. Инвестиции в проект оцениваются в 750 миллиардов рублей, реализацией займется СП "Русхимальянс".