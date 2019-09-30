АЛМА-АТА, 30 сен — ПРАЙМ. Казахстанская холдинговая группа "Алмэкс" предложила инвесторам приобрести, как минимум, 14,66 миллиона глобальных депозитарных расписок (ГДР, каждая равна 40 обыкновенным акциям) крупнейшего финансового института страны — АО "Народный Банк Казахстана", что составляет 5% общего количества размещенных акций банка, говорится в сообщении на сайте кредитной организации.

"Народный банк Казахстана" — ведущая финансовая группа в Казахстане. Банк имеет листинг на Казахстанской фондовой бирже с 1998 года и на Лондонской фондовой бирже с 2006 года. Основным акционером "Народного банка Казахстана" является группа "Алмэкс", которая контролируется дочерью экс-президента Казахстана Нурсултана Назарбаева Динарой и ее супругом Тимуром Кулибаевым.

"Период сбора заявок начнется 30 сентября 2019 года, при этом ожидается, что размещение будет завершено к 3 октября 2019 года… Размер предложения может быть увеличен по результатам проведения сбора заявок", — говорится в сообщении.

Согласно сообщению, продающий акционер в настоящий момент владеет пакетом, составляющим 74,7% (на консолидированной основе) от общего количества размещенных (за исключением выкупленных) акций банка. После предложения ГДР контролирующим акционером банка остается "Алмэкс" (не менее 51% акционерного капитала). Остальные 25,3% в настоящее время находятся в свободном обращении, из которых 16,2% составляют ГДР после IPO Народного банка, проведенного в 2006 году.

В сообщении поясняется, что сделка направлена на существенное улучшение ликвидности ГДР банка. Цена предложения, а также итоговое количество реализуемых бумаг является предметом соглашения между совместными глобальными координаторами и продающим акционером при завершении сбора заявок.