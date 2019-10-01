МОСКВА, 1 окт — ПРАЙМ. Сбербанк запускает сервис международных денежных переводов на карты платежных систем Visa и Mastercard в мобильном приложении "Сбербанк Онлайн", сообщила во вторник пресс-служба банка.

"Для совершения перевода клиенту необходимо войти в мобильное приложение "Сбербанк Онлайн", выбрать в меню платежей опцию "За рубеж" — "По номеру карты", ввести номер карты получателя, указать сумму, валюту перевода, а также фамилию и имя получателя. Срок доставки средств составит всего несколько минут. В редких случаях и только в некоторые банки переводы могут зачисляться дольше, но даже тогда срок не превысит трех рабочих дней", — указывается в сообщении.

Как уточняет банк, денежные средства можно переводить на карты Visa и Mastercard в любой стране, за исключением США, Тайваня, Кубы, Ирана, Северной Кореи, Сомали, Судана, Сирии и Японии. Совершить перевод можно в рублях, долларах и евро, при этом сумма одного перевода не должна превышать 150 тысяч рублей или эквивалент этой суммы в валюте карты списания. Комиссия за перевод составит 1% от суммы, вне зависимости от выбранной валюты перевода.

Также указывается, что сначала опция появится на устройствах платформы Android, а позже — на IOS.