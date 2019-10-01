МОСКВА, 1 окт — ПРАЙМ. Главный операционный директор швейцарского банка Credit Suisse Пьер-Оливер Буэ ушел в отставку после того, как стало известно, что он организовал слежку за уволившимся сотрудником компании Икбалем Ханом, сообщается в пресс-релизе по результатам расследования, опубликованном на сайте банка.

Как признался сам операционный директор, он единолично принял решение начать слежку за Икбалем Ханом в Цюрихе, после перехода сотрудника в конкурирующий банк UBS, "для защиты интересов" компании.

"Совет директоров считает, что распоряжение следить за Икбалем Ханом было неправильным и несоразмерным проблеме и привело к серьезным репутационным издержкам для банка", — сообщается в пресс-релизе.

Как говорится в официальном заявлении банка, ни расследование, осуществляемое от имени совета директоров, ни слежка за Икбалем Ханом не выявили никаких признаков того, что бывший сотрудник пытался переманить сотрудников или клиентов из Credit Suisse.

Пьера-Оливера Буэ на посту главного исполнительного директора банка заменит Джеймс Б. Уолкер.