МОСКВА, 1 окт — ПРАЙМ. Арбитражный суд Московского округа оставил в силе судебные акты двух инстанций, признавших незаконными заключенные в 2013–2014 годах сделки поставочного валютного опциона, по которым ПАО "Авиационная холдинговая компания "Сухой" должно было выплатить Сбербанку около 13,5 миллиарда рублей.

Как следует из информации в картотеке арбитражных дел, окружной суд во вторник отклонил кассационную жалобу Сбербанка на принятое в марте решение арбитражного суда Москвы и июльское постановление Девятого арбитражного апелляционного суда. "Оставить решение… суда первой инстанции и постановление суда апелляционной инстанции без изменения, а кассационную жалобу — без удовлетворения", — говорится в карточке дела.

Прокуратура Москвы в интересах РФ в лице Росимущества в сентябре 2016 года потребовала признать ничтожными пять сделок поставочного валютного опциона с барьерным условием. АХК "Сухой" и Сбербанк заключили их до финансового кризиса 2014 года, когда произошла девальвация рубля. Одно из условий сделок – при росте курса доллара выше 40,25 рубля "Сухой" обязывался продать Сбербанку валюты по курсу 28,30 рубля на общую сумму 248,4 миллиона долларов ("сумма валюты на покупку").

Условиями оспоренных договоров, в частности, сделки поставочного валютного опциона с барьерным условием между банком и компанией, предполагалось списание со счетов "Сухого" в общей сложности около 13,5 миллиарда рублей до 2018 года. На момент подачи иска с расчетных счетов "Сухого" банк уже списал 844,3 миллиона рублей. Арбитражный суд Москвы в 2016 году принял обеспечительные меры по иску прокуратуры, запретив Сбербанку списывать средства по этим сделкам с расчетных счетов "Сухого".

Первая инстанция в марте полностью удовлетворила иск прокуратуры, признав сделки недействительными. Апелляционный суд в июле отклонил жалобу Сбербанка на это решение, и оно вступило в законную силу. Судебные акты не были опубликованы, поскольку разбирательство проходило в закрытом режиме.

Аналогичный спор по сделкам с производными финансовыми инструментами Сбербанк вел ранее с компанией "Транснефть", которая понесла убыток в 66,5 миллиарда рублей, попытавшись в том же 2014 году застраховаться от обесценения доллара. Арбитраж Москвы удовлетворил иск, однако затем апелляционный суд поддержал Сбербанк, и только в январе 2018 года спор завершился — стороны заключили мировое соглашение. Глава Сбербанка Герман Греф говорил, что оно не предусматривает денежных выплат.