МОСКВА, 2 окт — ПРАЙМ. За два месяца об отсрочке выплат по ипотечным кредитам в банки обратилось пять тысяч россиян, однако получили такую возможность не все, пишет газета "Ведомости".

Издание спросило у топ-15 ипотечных банков, воспользовались ли их клиенты ипотечными каникулами с 1 августа текущего года, когда в России и были введены такие отсрочки по платежам.

Граждане с ипотекой, которые оказались в трудной жизненной ситуации, с 1 августа могут требовать у кредитной организации приостановки либо снижения платежей по кредиту. Срок такой отсрочки может составлять максимально шесть месяцев даже в случае, если кредит под недвижимость был взят до вступления этого закона в силу.

На ипотечные каникулы уходят не чаще, чем до этого клиенты просили о реструктуризации кредита, заявляют банкиры.

Собственными программами реструктуризации банков, по оценкам самих кредиторов, воспользовались около 1–2% ипотечных заемщиков.

За возможностью взять каникулами в первые два месяца действия такого закона обратилось менее 0,6% заемщиков, в в большинстве банков говорят о менее чем 0,2% заемщиков.