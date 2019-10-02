МОСКВА, 2 окт — ПРАЙМ. Восемь зарубежных банков подключились к российскому аналогу SWIFT — Системе передачи финансовых сообщений (СПФС), три из них уже полноценно работают, пять находятся на стадии тестирования, сообщила журналистам директор департамента национальной платежной системы ЦБ РФ Алла Бакина.

"У нас обеспечена возможность подключения как иностранных банков, так и иностранных юрлиц к СПФС…. На сегодняшний день в системе участвуют порядка 400 пользователей, с восемью иностранными участниками уже заключены договоры, 34 юридических лица также заключили договоры. У нас растет трафик передаваемых сообщений, на сегодня он составляет порядка 15% от внутрироссийского трафика в SWIFT, в прошлом году этот показатель был на уровне 10-11%", — сказала она в ходе пленарной сессии на ПЛАС-Форуме.

"Три банка зарубежных у нас непосредственно находятся в справочнике пользователей и работают, остальные, заключив договор, выполняют технические процедуры подключения, тестирования и так далее. В первую очередь, это ЕАЭС", — пояснила она позднее журналистам в кулуарах.

Кроме того, в настоящее время ЦБ прорабатывает возможность подключения к СПФС новых участников не напрямую, а через организации, которые уже являются ее участниками — так называемые сервис-бюро.

"Это не подключение через сторонние организации, это сервис-бюро, одна из организаций, которая является участником, выступает хабом. У нас сейчас это в разработке, поскольку есть такая потребность у рынка и у пользователей, сервис востребованный", — сказала Бакина.

Система передачи финансовых сообщений (СПФС) была создана Банком России в ответ на риски возможного отключения российских банков от международной системы SWIFT. Сама система в октябре 2014 года заявляла, что испытывает давление со стороны ряда государств, настаивающих на ее присоединении к санкциям против РФ, однако не намерена поддаваться.