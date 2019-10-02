ЕКАТЕРИНБУРГ, 2 окт — ПРАЙМ. Мошенники попытались обмануть страховые компании на 4,6 миллиарда рублей за первые полгода 2019 года, следует из сведений о направленных в правоохранительные органы заявлениях по всем видам страхования, которые привел вице-президент Всероссийского союза страховщиков (ВСС), заместитель исполнительного директора Российского союза автостраховщиков (РСА) Сергей Ефремов.

"Есть доля заявленных преступлений, когда выплата уже произошла, эта доля здесь находится в 4,6 миллиарда. А есть покушение на преступление, где была попытка похитить деньги. Страховщики делают заявление в полицию при попытке покушения на преступление, они обязаны это делать, потому что скрывать преступление никому не разрешено, но иногда все-таки это доводится к тому, что выплата наступает", — сказал он в ходе пресс-конференции.

Несмотря на небольшие суммы, процесс расследования такого преступления сложный и требует времени, пояснил Ефремов. Пока дело расследуется, страховщики начинают платить. "Если посмотреть, то из 4,6 миллиарда более 50% страховщики уже заплатили", — резюмировал он.

Наибольшая сумма потенциального ущерба зафиксирована по заявлениям в Центральном федеральном округе – там за полгода было направлено почти 1350 заявлений с общей суммой ущерба около 2,9 миллиарда рублей. На основе этих заявлений было возбуждено 306 уголовных дел. Еще большее количество заявлений в Южном федеральном округе, традиционно считающимся проблемным в вопросе страхового мошенничества. Там было направлено 2190 заявлений с общей суммой ущерба 577 миллионов рублей, возбуждено 360 уголовных дел.

ЖИЗНЬ И ЗДОРОВЬЕ

Ефремов рассказал также, что мошенники все чаще пытаются заработать в ОСАГО не на "железе", а на возмещении вреда жизни и здоровью, пользуясь ростом выплат именно по этому риску.

"Способ урегулирования убытков в ОСАГО изменился несколько лет назад. Там сегодня есть таблица травм, за которые выплачивается определенный процент. В связи с тем, что у нас лимит ответственности по ОСАГО за "жизнь и здоровье" повысился до 500 тысяч, и планируется, что в следующем году его доведут до 2 миллионов, то, конечно, активные недобросовестные граждане пользуются этой ситуацией. Действительно, активность мошенничества в "жизни и здоровье" стала расти", — пояснил Ефремов.

Бороться с этим можно лишь скрупулезной перепроверкой документов и повреждений автомобиля, а также полученных травм, сказал он. Для этого нужно более тесно взаимодействовать с медицинскими учреждениями, однако, по словам Ефремова, пока они не особо к этому стремятся.

Ранее о таком смещении интересов мошенников в беседе с РИА Новости говорил руководитель департамента страхования и экономики соцсферы Финансового университета при правительстве РФ Александр Цыганов. По его словам, этот переток мошенников как раз происходит параллельно с ростом выплат страховщиков по риску "жизнь и здоровье".

Как добавил Ефремов, пока абсолютное большинство случаев страхового мошенничества происходит в моторном страховании – 90% приходится на ОСАГО, еще 6% на каско. Однако все больше противоправных практик наблюдается и в страховании жизни, страховании от несчастных случаев и добровольном медицинском страховании, то есть за пределами ОСАГО и других моторных видов страхования.

Он объяснил что, например, в имуществе есть ограничения – нельзя получить возмещение больше действительной стоимости своего имущества. В свою очередь, жизнь – бесценна, здесь нет ограничений по заключению договоров, чем могут пользоваться мошенники. Ефремов рассказал об одном таком случае в Курске, когда врач местной больницы заключил за 3 дня 90 договоров страхования от несчастного случая в 19 разных компаниях. Несчастный случай не преминул произойти, клиент получил травмы, а разбирательство по этому делу идет до сих пор.