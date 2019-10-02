МОСКВА, 2 окт — Dow Jones. Коалиция, сформированная Facebook Inc. для создания мировой платежной системы на базе криптовалюты, похоже, начала давать трещины.

По словам осведомленных источников, Visa Inc., Mastercard Inc. и другие финансовые партнеры, которые пообещали помочь с созданием и поддержанием платежной сети Libra, пересматривают вопрос о своем участии в данном проекте после негативной реакции американских и европейских властей. Боязнь привлечь повышенное внимание регуляторов заставила руководителей некоторых финансовых партнеров Libra отклонить просьбы Facebook публично поддержать данный проект, рассказали источники.

Их отказ затрудняет для Facebook реализацию проекта. Согласно источникам, руководители, ответственные за разработку политики группы, получившей название Libra Association и состоящей из более чем 20 членов, были приглашены на встречу, которая пройдет в четверг в Вашингтоне, округ Колумбия.

Кроме того, представители указанных компаний 14 октября должны встретиться в Женеве, чтобы обсудить устав Libra Association и назначить членов совета директоров. Об этом говорится в меморандуме, оказавшемся в распоряжении The Wall Street Journal.

Серьезное несоблюдение принятых обязательств может поставить под угрозу проект Libra и попытки Facebook убедить потребителей переходить со своих национальных валют на цифровую валюту, которая может использоваться для оплаты товаров и услуг в интернете. Без сети финансовых партнеров, которые бы могли помочь обменивать валюты на Libra, и мировых ретейлеров, которые бы принимали Libra в качестве одного из способов оплаты, распространение этой криптовалюты будет ограниченным.

Когда Facebook в июне анонсировала проект, она сказала, что Libra может изменить всю финансовую систему, обеспечив потребителям новый способ перевода денежных средств через границы. Сторонники проекта расценили попытки создания новой платежной сети как рискованный, но потенциально высокорентабельный способ извлечь прибыль из базы месячных активных пользователей Facebook, в которой насчитывается 2,4 млрд человек.

Однако власти и центробанки быстро раскритиковали проект, выразив сомнения насчет того, что сеть сможет защитить частные данные пользователей и предотвратить преступления, связанные с отмыванием денег.

Американские регуляторы в частном порядке надавили на сторонников Libra. Министерство финансов США разослало письма ряду компаний, в том числе Visa, Mastercard, PayPal Holdings Inc. и Stripe Inc. В них ведомство, по словам источников, попросило компании провести полноценную проверку своих программ, обеспечивающих соблюдение требований по контролю операций по отмыванию денег, а также оценить, будет ли Libra соответствовать этим программам.

Между тем члены Libra Association настаивают, чтобы Facebook предоставила им больше информации. Они спросили Дэвида Маркуса, топ-менеджера Facebook, ответственного за данный проект, и других ее руководителей, как Facebook собирается оградить Libra от незаконных операций, например отмывания денег и финансирования терроризма, и, как утверждает один из источников, не получили подробных ответов.

Как подчеркнул Маркус вечером во вторник в своем блоге в Twitter, "абсолютно неправда", что Facebook не предоставила подробную информацию о том, как она собирается защищать сеть Libra от противозаконных операций.

Пока неизвестно, сколько из первоначальных членов Libra Association в итоге останутся в проекте.

На сегодняшний день члены ассоциации подписали лишь необязывающие письма о намерениях и пока не перечислили по 10 млн долларов в фонд Facebook, необходимый для создания цифровой валюты и платежной сети, говорят источники.

— Авторы AnnaMaria Andriotis, annamaria.andriotis@wsj.com, Peter Rudegeair, Peter.Rudegeair@wsj.com; перевод ПРАЙМ, +7 (495) 645-37-00, dowjonesteam@1prime.biz

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