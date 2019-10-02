МОСКВА, 2 окт — ПРАЙМ. Динамика активов банковского сектора по итогам августа оказалась очень хорошей, особенно в части номинального прироста. Так, за последний летний месяц суммарные активы российских банков выросли на 1,6% в номинальном выражении и на 0,6% в реальном выражении. Таким образом, номинальный прирост оказался лучшим в 2019 году, а за последние 4 года прирост был выше, чем в августе текущего года лишь пять раз. При этом в реальном выражении (очищенный от эффекта валютной переоценки прирост) результат августа стал третьим лучшем месяцем 2019 года. По мнению экспертов РИА Рейтинг, рост активов российских банков стал уже достаточно устойчивым и в оставшуюся часть года можно также ожидать хороших результатов.

С начала года (январь-август) рост активов российского банковского сектора составил +1,1% в номинальном, а в реальном выражении активы выросли на 2,1%. Данные на скользящем 12 месячном отрезке свидетельствуют о значительном увеличении реальных темпов прироста в 2019 году. Так, на 1 сентября 2019 года, по оценкам экспертов РИА Рейтинг, активы выросли на 7,9% против +6,2% на начало года и +4,8% на аналогичную дату 2018 года.

Для оценки ситуации в разрезе отдельных кредитных организаций агентство РИА Рейтинг по заказу АЭИ "Прайм" провело анализ и подготовило рейтинг крупнейших банков России по объему активов на 1 сентября 2019 года. В рейтинге представлены данные по 451 кредитной организации России с действующими лицензиями на 2 октября 2019 года, и по которым опубликована отчетность согласно форме №101 на сайте Центробанка РФ. Методика рейтинга предусматривает агрегирование данных оборотных ведомостей.

Согласно результатам исследования, в январе-августе 2019 года 213 банков из 451 характеризовались приростом активов. В процентном отношении положительную динамику продемонстрировали 47,3% банков, что, несмотря на ощутимый рост, по-прежнему является относительно слабым результатом. Для сравнения, в январе-августе 2018 года прирост наблюдался у 53% банков. При этом месяцем ранее результат был ощутимо хуже – лишь 42% банков демонстрировали рост своих активов. Объяснением слабой динамики активов в 2019 году у многих банков является переходом в начале года на новые стандарты бухгалтерского учета, что на бумаге сократило активы.

Стоит отметить, что крупные банки чаще демонстрируют прирост активов. Среди ТОП-100 крупнейших банков 63% характеризовались увеличением активов. Таким образом, крупные банки продолжают выигрывать конкуренцию у средних и маленьких кредитных организаций.

Самый высокий относительный прирост активов среди ста крупнейших кредитных организаций в январе-августе был у Инг Банк (Евразия). У него активы за восемь месяцев выросли на 61%, что переместило этот банк в рейтинге на 14 позиций вверх до 34-го места на 1 сентября 2019 года. Также высокие темпы прироста наблюдались у Аресбанка, объем активов у которого за январь-августа вырос на 16 миллиардов рублей или на 48% (+30 позиций до 99-о места). Также высокие темпы прироста продемонстрировали: МИнБанк (+41,5%), НКО АО НРД (+41.0%), банк "ФК Открытие" (рост активов на 40.1%), банк ДОМ.РФ (+37.7%), Росэксимбанк (+27.7%), Тинькофф Банк(за восемь месяцев активы увеличились на 24.3%), Почта Банк (+22.6%) и Русфинанс Банк (+20.7%).

С другой стороны, слабую относительную динамику активов среди ста крупнейших банков в январе-августе 2019 года продемонстрировал РГС Банк, активы которого уменьшились на 31%. Вторым по темпам снижения стал банк "Траст", сокращение активов которого составило 30% из-за переоценки качества кредитного портфеля. В текущем рейтинге МБ Банк занимает 89-е место (-15 позиций), а банк "Траст" – 12-е место (-4 позиции). Третьим по темпам снижения активов из числа крупнейших банков стал Связь-банк со снижением активов на 25%, что привело к потере 4-х позиций (до 33-го места в текущем рейтинге).

Крупнейший банк России, Сбербанк, по состоянию на 1 сентября 2019 года располагал активами в размере 29,7 триллиона рублей, что составляет 31,2% суммарных активов всех российских банков. С начала года активы у него выросли на 3,8% или на 1,1 триллиона рублей. Банк ВТБ (второй по размеру российский банк) показал прирост активов за последние восемь месяцев на 5,3% или на 0,8 триллиона рублей. Всего на первую двойку крупнейших государственных банков приходится 47% суммарных активов.