МОСКВА, 3 окт — ПРАЙМ. Сбербанк проводит служебное расследование в связи с возможной утечкой персональных данных как минимум 200 клиентов, сообщается на сайте банка. Эксперты дали рекомендации, как сохранить капитал во время рецессии

"Вечером 2 октября 2019 года Сбербанку стало известно о возможной утечке учетных записей по кредитным картам, которая затрагивает как минимум 200 клиентов банка. В настоящий момент производится служебное расследование и о его итогах будет сообщено дополнительно", — указывается в сообщении.

Банк назвал основной версией инцидента умышленные преступные действия одного из сотрудников. По мнению банка, внешнее проникновение в базу данных невозможно из-за ее изолированности от внешней сети. "Похищенная информация в любом случае никак не угрожает сохранности средств клиентов", — добавляется в сообщении.

Газета "Коммерсант" в четверг сообщила, что персональные данные клиентов Сбербанка оказались на черном рынке. Продавцы уверяют, что владеют данными о 60 миллионах кредитных карт, как действующих, так и закрытых (у банка сейчас около 18 миллионов активных карт). В таблице содержатся, в частности, детальные персональные данные, подробная финансовая информация о кредитной карте и операциях. Как отмечает издание, утечка могла произойти в конце августа. Эксперты, ознакомившиеся с данными, считают их подлинными и называют утечку самой крупной в российском банковском секторе, утверждает СМИ.