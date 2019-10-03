САМАРА, 3 окт — ПРАЙМ. Сбербанк заключил сделки на 16 миллиардов рублей с использованием инструментов исламского банкинга, сообщил журналистам зампред правления банка Олег Ганеев.

Партнерский или исламский банкинг — это альтернативный вид финансовых услуг, соответствующих принципам финансирования, которое широко применяют в странах Юго-Восточной Азии и Ближнего Востока. Главная особенность финансовых услуг в партнерском банкинге — отказ от ссудного процента, высокорисковых операций и сделок с неопределенностью.

Ранее Ганеев сообщал, что до конца 2018 года Сбербанк планирует на российском рынке поучаствовать в сделках более чем на 1 миллиард рублей с использованием исламского банкинга.

"У нас порядка 16 миллиардов рублей сделок по партнерским, исламским приам уже существует", — сказал Ганеев в рамках Волжского инвестиционного саммита и Всемирного дня халяль в Самаре.

Он добавил, что в портфеле банка на сегодняшний день есть различные сделки. "Есть сделки прямого финансирования, сделки по поставкам зерна в страны Ближнего Востока и Персидского залива, есть документарные сделки в интересах российских производителей металлопродукции", — уточнил Ганеев.

По его словам, еще шесть сделок в сфере исламского банкинга находится в работе, по завершении которых Сбербанк планирует пополнить портфель еще на 4-5 миллиардов рублей.

Волжский инвестиционный саммит и Всемирный день халяль проходят с 3 по 5 октября в Самаре, его участниками являются более 500 представителей из более чем 20 стран мира — руководители крупных торговых сетей, бизнесмены, эксперты в области финансов из государств Персидского залива, Юго-Восточной Азии и Африки, Великобритании и стран-участниц Европейского союза.