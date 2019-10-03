МОСКВА, 3 окт — ПРАЙМ. ВТБ в январе-августе 2019 года сократил чистую прибыль по МСФО на 6,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — до 115,3 миллиарда рублей, сообщает банк.

"За 8 месяцев 2019 года чистая прибыль группы составила 115,3 миллиарда рублей, снизившись на 6,6% год к году. Учитывая, что по итогам 7 месяцев 2019 года снижение год к году составляло 13,7%, наблюдается помесячное сокращение разрыва между размером чистой прибыли текущего и прошлого года, в дальнейшем ожидается ликвидация текущего отставания и превышение уровня прибыли прошлого года, что подтверждает наш прогноз по росту чистой прибыли в 2019 году до 200 миллиардов рублей", — указывается в релизе банка.

Чистые процентные доходы по итогам 8 месяцев составили 287,9 миллиарда рублей, сократившись на 3,1%.

Расходы группы ВТБ на резервы в августе составили 12,6 миллиарда рублей, сократившись за отчетный период на 20,3%, следует из сообщения банка.

При этом расходы группы на резервы за 8 месяцев сократились на 26,9%, составив 63,7 миллиарда рублей.

"Совокупные расходы группы на создание резервов под кредитные убытки и прочие резервы составили 12,6 миллиарда рублей в августе 2019 года и 63,7 миллиарда рублей за 8 месяцев 2019 года, снизившись на 20,3% и 26,9% соответственно по сравнению с аналогичными периодами прошлого года", — говорится в сообщении.