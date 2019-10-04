МОСКВА, 4 окт — ПРАЙМ. Райффайзенбанк в рамках реорганизации розничной сети закроет часть отделений и усилит фокус на цифровые каналы бизнеса, говорится в пресс-релизе банка.

"Ориентируясь на меняющиеся предпочтения клиентов, которые при взаимодействии с банками все чаще выбирают онлайн-каналы, Райффайзенбанк объявляет об изменении структуры своей сети и закрытии ряда отделений, наименее популярных среди клиентов. Отделения, которые продолжают оставаться востребованными, будут активно развиваться и дальше. Банк планирует совершенствовать формат своих офисов, предлагая обслуживание, отвечающее новым потребительским моделям. Одновременно с этим Райффайзенбанк усиливает инвестиции в развитие цифровых сервисов", — сообщил банк.

По оценке Райффайзенбанка, его инвестиции в цифровые сервисы в 2019 году выросли почти в два раза по сравнению с 2018 годом и продолжат расти в 2020 году. Как отмечает банк, это позволит продолжить динамично развивать бизнес в России и активнее наращивать клиентскую базу.

"Мы являемся универсальным банком, для которого очень важна конкурентоспособная сеть отделений, и мы стремимся ориентировать свою бизнес-модель на реальные потребности клиента. Мы рассчитываем, что синергия эффективной розничной сети и технологичных дистанционных форматов обслуживания позволит нам в ближайшие несколько лет увеличить количество наших клиентов в России в полтора раза", — приводятся в сообщении слова председателя правления Райффайзенбанка Сергея Монина.

Реорганизация затронет 39 отделений в городах с самой большой розничной сетью, таких как Москва и Санкт-Петербург, Волгоград, Воронеж, Екатеринбург, Иркутск, Казань, Красноярск, Новосибирск, Омск, Пермь, Ростов-на-Дону, Самара, Сургут, Тюмень, Уфа и Челябинск. Банк уточняет, что продолжит обслуживать все сегменты клиентов в других офисах в этих городах. Обслуживание полностью в новом цифровом формате будет продолжено в Железногорске, Кирове, Курске, Саранске и Сочи.

По оценке Райффайзенбанка, в результате реорганизации к концу первого квартала 2020 года сеть его отделений составит более 130 офисов в 44 городах России.