МОСКВА, 5 окт — ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп подписал распоряжение, которое накладывает ограничения на въезд в США иммигрантов, не имеющих медицинской страховки или средств на покрытие медицинских расходов, сообщается в документе, опубликованном на сайте Белого дома.

Согласно заявлению, при въезде в страну у иммигранта должна быть медицинская страховка, действительная в течение 30 дней. В противном случае иностранец должен иметь достаточные финансовые средства, чтобы оплатить возможные медицинские расходы. Если ни первого, ни второго у него нет, то въезд в страну должен быть приостановлен и ограничен.

Отмечается, что это правило не распространяется на тех иностранцев, у которых уже есть действующая иммигрантская виза, выпущенная до вступления в силу этого распоряжения, а также тех, кто получил так называемую "специальную иммигрантскую визу", детей граждан США, владельцев виз IR-5 (для родителей граждан США), SB-1 (для возвращения постоянного жителя), а также виз IR-2, IR-3, IR-4, IH-3, или IH-4. Кроме того, новые правила не коснутся держателей каких-либо других виз, кроме иммигрантских. В частности, они не затронут постоянных жителей США, людей, претендующих на убежище, статус беженца и других.

Данное распоряжение вступает в силу в 3 ноября 2019 года.

В середине августа Белый дом выпустил распоряжение, которое позволяет американским властям ограничить выдачу постоянного вида на жительство (гринкарты) тем иммигрантам, которые полагаются на государственные социальные выплаты. Распоряжение вступит в силу в октябре. Под него подпадут иммигранты, которые получали социальные выплаты более чем за 12 месяцев за последние три года. "Зависимость от общества" и так присутствовала в числе критериев, рассматриваемых при выдаче гринкарты, однако до настоящего времени не имела точного определения.