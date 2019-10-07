МОСКВА, 7 окт — ПРАЙМ. Британско-гонконгская банковская группа HSBC Holdings plc планирует сократить до 10 тысяч сотрудников для снижения издержек, сообщает газета Financial Times со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

Общий штат HSBC составляет примерно 238 тысяч сотрудников. Исходя из этой цифры, банк могут покинуть свыше 4% работников.

"На протяжении многих лет мы знаем, что нам нужно что-то делать с нашими расходами, крупнейшей составляющей которых являются люди. Теперь мы наконец-то решительно беремся за это дело", — сказал один из источников.

В то же время другой источник сказал, что план по сокращению штата не помешает банку продолжать нанимать сотрудников в быстрорастущих регионах Азии, на которые приходится почти 80% прибыли HSBC.

В августе СМИ сообщали, что HSBC сократит более 4 тысяч сотрудников, и основные сокращения коснутся руководящих должностей.

Группа HSBC Holdings plc была образована в 1990 году как компания, контролирующая деятельность существовавшего с 1865 года банка HSBC (Hongkong and Shanghai Banking Corporation). По состоянию на 30 июня 2019 года группа управляла активами на сумму 2,751 триллиона долларов.