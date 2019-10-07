МОСКВА, 7 окт — ПРАЙМ. Платежный сервис Qiwi направил Банку России ряд предложений по оптимизации регулирования электронных кошельков, сообщили РИА Новости в пресс-службе сервиса.

"По запросу ассоциации "Финтех" мы выдвинули целый ряд предложений и идей, направленных на устранение невыполнимых, неоптимальных, избыточных норм", — сообщили в компании.

Основная часть предлагаемых изменений касается рынка электронных денег и направлена на оптимизацию регулирования с учетом текущей экономической ситуации, потребностей рынка и ожиданий потребителей финансовых услуг.

"Например, существующие ограничения для упрощенной идентификации нерезидентов, которые пока не имеют простого доступа к российским финансовым сервисам, невозможность удаленной идентификации для юридических лиц, лимиты на кошельки, установленные еще в 2011 году, когда доллар стоил 35 рублей, запрет на микроплатежи нерезидентам — даже электрическую зубную щетку нельзя купить на иностранном сайте с кошелька без идентификации", — пояснили в компании.

Среди других ограничений, которые выделяет Qiwi, — невозможность пройти идентификацию, используя простые способы, например, по номеру водительского удостоверения или номеру телефона.

"В случае решения указанных вопросов электронные деньги смогут стать полноценной заменой наличным деньгам, самым доступным и удобным инструментом расчетов", — полагают в компании.

Qiwi управляет одним из крупнейших в России платежных сервисов. В структуру группы Qiwi входят ООО "Киви кошелек", QIPS LLC, ЗАО "Киви банк", ООО "Киви провайдер платежных сервисов", 70% системы денежных переводов Contact. Компания провела IPO на NASDAQ в мае 2013 года, а в октябре 2013 года и в мае 2014 года — вторичные размещения.