АЛМА-АТА, 7 окт — ПРАЙМ. Казахстанская холдинговая компания Kaspi.kz, одним из крупнейших акционеров которой является фонд Baring Vostok, отложила первичное размещение акций (IPO) на Лондонской фондовой бирже (LSE) в связи с неопределенностью на международных фондовых рынках, сообщила пресс-служба компании.

Kaspi.kz контролирует один из крупных розничных банков республики – Kaspi bank, а также интернет-магазин. В ноябре 2018 года председатель правления компании Михаил Ломтадзе говорил, что Kaspi.kz планирует IPO на LSE в 2019 году.

"Kaspi.kz сегодня объявил о переносе даты IPO в связи с неопределенностью на международных фондовых рынках и в глобальном технологическом секторе в частности", — говорится в распространенном в понедельник пресс-релизе компании.

По словам Ломтадзе, чьи слова приводятся в релизе, компания решила "взять паузу по размещению на Лондонской бирже, пока международные рынки капитала не стабилизируются".

Kaspi.kz — материнская компания банковского холдинга, в который входит Kaspi Group (мажоритарный акционер Kaspi bank) и ТОО "Kaspi Магазин". По состоянию на 1 июля 2019 года крупнейшими акционерами Kaspi.kz были председатель совета директоров Вячеслав Ким (36,69%), Ломтадзе (27,88%) и фонд Baring Vostok (27,72%).