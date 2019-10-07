МОСКВА, 7 окт — ПРАЙМ. Игорь Юргенс вновь избран президентом Всероссийского союза страховщиков (ВСС) на следующие три года по итогам внеочередного общего собрания членов организации, прошедшего 7 октября, сообщила пресс-служба ВСС.

Сейчас Юргенс занимает пост главы трёх страховых союзов — ВСС (с октября 2016 года), Российского союза автостраховщиков (РСА, с января 2015 года) и Национального союза страховщиков ответственности (НССО, с октября 2016 года). Впервые президентом ВСС он стал в 1998 году и занимал эту должность до 2002 года. В июне 2013 года он был избран на этот пост повторно.