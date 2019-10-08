МОСКВА, 8 окт — ПРАЙМ. В совет директоров банка "Дом.РФ" вошел замглавы Минфина Алексей Моисеев, сообщила пресс-служба банка.

Наблюдательный совет компании "Дом.РФ", которой принадлежит финансовая организация, утвердил обновленный состав совета директоров банка.

Моисеев работал в Центральном банке России, в банке BNP Paribas в Лондоне, компании "Ренессанс капитал – финансовый консультант", банке "ВТБ капитал". С 2012 года занимает пост заместителя министра финансов России.

Банк "Дом.РФ" (ранее – "Российский капитал") – уполномоченный банк в сфере жилищного строительства, осуществляет финансирование проектов жилищного строительства с использованием эскроу-счетов на всей территории России. Компания "Дом.РФ" – единственный акционер банка.