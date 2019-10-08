В совет директоров банка "Дом.РФ" вошел замминистра финансов Моисеев
МОСКВА, 8 окт — ПРАЙМ. В совет директоров банка "Дом.РФ" вошел замглавы Минфина Алексей Моисеев, сообщила пресс-служба банка.
Наблюдательный совет компании "Дом.РФ", которой принадлежит финансовая организация, утвердил обновленный состав совета директоров банка.
Моисеев работал в Центральном банке России, в банке BNP Paribas в Лондоне, компании "Ренессанс капитал – финансовый консультант", банке "ВТБ капитал". С 2012 года занимает пост заместителя министра финансов России.
Банк "Дом.РФ" (ранее – "Российский капитал") – уполномоченный банк в сфере жилищного строительства, осуществляет финансирование проектов жилищного строительства с использованием эскроу-счетов на всей территории России. Компания "Дом.РФ" – единственный акционер банка.
https://1prime.ru/finance/20191008/830389017.html