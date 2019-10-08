МОСКВА, 8 окт — ПРАЙМ. Министерство финансов России и министерство казначейства и финансов Турции подписали соглашение о расчетах и платежах в национальных валютах, сообщил российский Минфин.

"Состоялось подписание соглашения между правительством РФ и правительством Турецкой Республики о расчетах и платежах, направленного на расширение и укрепление межбанковского взаимодействия, а также обеспечение бесперебойности расчетов между хозяйствующими субъектами РФ и Турции", — говорится в сообщении.

С российской стороны соглашение подписал первый вице-премьер — министр финансов Антон Силуанов, с турецкой – министр казначейства и финансов Берат Албайрак.

Основной целью подготовки документа является увеличение и постепенный переход к использованию национальных валют (рубля и лиры) при расчетах между двумя странами, создание соответствующей инфраструктуры финрынка и повышение привлекательности нацвалют для компаний, отметило министерство. Для повышения уровня ликвидности российскими и турецкими эмитентами будут развиваться инструменты выпуска долговых ценных бумаг на рынках двух стран.

"Подписание соглашения является важным шагом для дальнейшего расширения и развития взаимовыгодного и равноправного торгово-экономического сотрудничества между Россией и Турцией", — говорится в сообщении.

Россия и Турция договорились расширять прием карт "Мир" в Турции и подключать турецкие банки и компании к российскому аналогу SWIFT, говорится в сообщении Минфина РФ.

Такая возможность предусмотрена соглашением между РФ и Турцией о расчетах и платежах в национальных валютах, которое было подписано первым вице-премьером — министром финансов РФ Антоном Силуановым и министром казначейства и финансов Турции Бератом Албайраком.

"Соглашением между правительством РФ и правительством Турецкой Республики также предусмотрено дальнейшее расширение инфраструктуры приема российских карт "Мир" на территории Турции и подключение турецких банков и компаний к российскому аналогу SWIFT — системе передачи финансовых сообщений Банка России (СПФС)", — говорится в сообщении.

При этом страны намерены организовать взаимодействие национальных систем передачи финансовых сообщений с последующей возможностью подключения к этим системам других стран, пояснил Минфин России.

Также соглашение предусматривает, что стороны намерены поддерживать дальнейшее открытие и расширение использования прямых корреспондентских счетов, открытых между коммерческими банками государств для развития трансграничных расчетов.