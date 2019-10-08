МОСКВА, 8 окт — ПРАЙМ. Росфинмониторинг в своём сообщении предупредил о фактах финансового мошенничества со стороны "псевдоброкеров", предлагающих услуги удаленной торговли на финансовых рынках, в том числе на форексе, но не возвращающих деньги клиентов.

Среди наиболее часто встречающихся названий таких компаний ведомство отмечает Teletrade, Grandcapital, Delloy Trаde, Global FX, Kappabrokers, Go Capitals FX, KBCapitals, 10 Brokers, Swis Trade, Born to Trade, Barclays Trade и WerCrypto.

"Указанные компании, используя недостаточную информированность населения Российской Федерации о законодательном регулировании рынка ценных бумаг и желание вложить денежные средства с максимальной выгодой, предлагают гражданам принять участие в торговле на рынке форекс или иных подобных современных рынках, внеся денежные средства на торговый счет", — говорится в сообщении службы.

"В последующем, создавая видимость проведения торговых операций, мошенники якобы увеличивают размер вложенных средств на счете гражданина и под разными предлогами вынуждают сделать дополнительные взносы", — поясняется в сообщении Росфинмониторинга. Но при попытке клиента вывести свои денежные средства, или хотя бы часть "прибыли", компания "обнуляет" торговый счет и перестает контактировать с гражданином, также отмечается в сообщении.

"Названия компаний могут изменяться, использоваться известные названия банков и мировых компаний и другие варианты рекламы для создания видимости своей солидности и благонадежности с целью введения в заблуждение и манипуляций. В открытых источниках имеются многочисленные отзывы о мошеннических действиях таких компаний по фактам невозможности возврата вложенных денежных средств", — также предупреждает ведомство.

Росфинмониторинг обращает внимание, что все указанные компании — нерезиденты России, у них нет лицензии Центрального банка РФ, и они не входят в саморегулируемые организации (СРО) отрасли. "При готовности размещения денежных средств на рынке ценных бумаг гражданам Российской Федерации первоначально следует ознакомиться с законодательными нормами, регулирующими данный вид правоотношений, и изучить репутацию компании, предоставляющих данный вид услуг", — также рекомендует служба.