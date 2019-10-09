МОСКВА, 9 окт — ПРАЙМ. Черноморский банк торговли и развития (ЧБТР) начал отказываться от расчетов в долларах из-за задержек в проведении платежей со стороны американских банков, рассказал РИА Новости глава банка Дмитрий Панкин.

В первую очередь, по его словам, это касается турецких проектов. "Раньше расчеты с Турцией у ЧБТР шли в долларах, и было много проектов в американской валюте. Но в последнее время мы столкнулись с задержками по времени при проведении таких расчетов. Долларовые расчеты сейчас достаточно рискованны с Турцией", — отметил он.

Турция является крупнейшим заемщиком банка: ЧБТР вложил более 400 миллионов евро в проекты этой стране и рассматривает новые еще примерно на такую же сумму, однако все новые проекты там банк финансирует только в евро.

"Евро — реальная альтернатива доллару в европейском регионе, но полностью заменить американскую валюту в ближайшем будущем он не сможет по объективным причинам. Использование евро тоже несет свои риски: еще пару лет назад, например, обсуждался возможный выход некоторых стран из зоны евро. Сейчас такие разговоры утихли, но будущее единой европейской валюты по-прежнему до конца не понятно, и это накладывает определенный негатив", — признал он.

По словам Панкина, найти какую-то одну замену доллару вряд ли будет возможно, но есть предпосылки для развития мультивалютной торговли, включая и расчеты в российских рублях. "В России мы уже открывали кредитные линии в рублях, например, банкам Совкомбанку и Центр-Инвест. Азербайджану мы также выдавали кредиты в местных манатах. Мы готовы рассматривать варианты расчетов и в других валютах", — заявил глава ЧБТР.

ЧБТР — международная финансовая организация, учрежденная правительствами Черноморского региона. Доли РФ, Греции и Турции в уставном капитале ЧБТР составляют по 16,5%, Румынии — 14%, Болгарии и Украины — по 13,5%, Азербайджана- 5%, Албании — 2%, Армении — 1%, Грузии и Молдавии — по 0,5%, нераспределенная доля — 0,5%. С июня прошлого года президентом банка является представитель России.