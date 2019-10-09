МОСКВА, 9 окт — ПРАЙМ. Рейтинговое агентство РИА Рейтинг по заказу АЭИ "Прайм" провело исследование банковских секторов стран Центральной и Восточной Европы (ЦВЕ), по результатам которого был составлен рейтинг ста крупнейших банков ЦВЕ на начало 2019 года.

Данные для рейтинга были взяты из публичной финансовой отчетности банков, статистических бюллетеней, прочих публикаций коммерческих банков и центральных банков. В ходе исследования были проанализированы финансовые показатели банков 14 стран: Белоруссии, Болгарии, Венгрии, Казахстана, Латвии, Литвы, Молдавии, Польши, России, Румынии, Словакии, Украины, Чехии и Эстонии. При этом в рейтинг банков Центральной и Восточной Европы попали крупнейшие банки 13 стран. Минимальный размер отсечки для попадания в рейтинг составил 4,3 миллиарда долларов.

Согласно результатам исследования, российских банков в рейтинге оказалось заметно больше, чем других. Так, среди ста крупнейших банков ЦВЕ насчитывается 28 российских банков. Второй страной по представленности банков в рейтинге стала Польша, у которой 16 банков попало в рейтинг. У Чехии и Венгрии в текущем исследовании по 11 и по 10 банков соответственно. Болгария и Румыния в рейтинге ЦВЕ представлены шестью банками каждая. Делят седьмое и восьмое место по представленности банков в рейтинге Казахстан и Словакия, у которых в числе ТОП-100 банков ЦВЕ насчитывается по пять банков. У Литвы, Украины и Эстонии в рейтинге банков ЦВЕ по три банка от каждой страны. От Белоруссии и Латвии в рейтинг делегировано только два банка.

Несмотря на заметный отрыв России, можно сказать, что все странны в рейтинге ТОП-100 банков Центральной и Восточной Европы представлены достаточно хорошо, учитывая очень большую разницу в численности населения и размерах экономик. Для сравнения, объем российской экономики по паритету покупательной способности (ВВП по ППС) за 2018 год составил 4,2 триллиона долларов, а суммарный размер экономик остальных стран в рейтинге равнялся 4,1 триллиона долларов. Таким образом, не удивительно, что российские банки обошли конкурентов по представленности в рейтинге, а часть российских банков оказалась в лидерах. Экономика Польши является второй по размеру (ВВП – 1,2 триллиона долларов) и закономерно у этой страны второе место по количеству банков в рейтинге. Замыкает тройку крупнейших экономик в рейтинге Румыния, объем ВВП которой за 2018 год составил 0,52 триллиона долларов. При этом в рейтинге Румыния представлена только шестью банками (5-е место по количеству банков). Если судить по соотношению объемов ВВП и числа банков в рейтинге, то можно говорить о хорошем развитии финансового сектора в таких странах: Чехия, Венгрия, Словакия и Болгария, так как в этих странах достаточно много крупных банков.

Динамика банков ЦВЕ оказалась "заложницей" валютной переоценки

Динамика активов банков ЦВЕ в 2018 году была умеренно-негативной. В частности, совокупные активы ТОП-100 банков ЦВЕ в долларовом выражении снизились на 1,5% до 2,25 триллиона долларов на 1 января 2019 года. Для сравнения, объем суммарных активов ТОП-100 банков ЦВЕ немного меньше объема активов 9-о крупнейшего банка мира (BNP Paribas). Таким образом, финансовая мощь банков Центральной и Восточной Европы хоть и достаточно заметная, но существенно уступает крупнейшим банками мира.

Основной причиной снижения суммарных активов банков из рейтинга ЦВЕ в 2018 году стала валютная переоценка из-за ослабления валют стран из рейтинга. Так, если исключить колебание валют, то суммарные активы выросли бы на 11,9%. При этом в страновом разрезе наибольший прирост реальных активов наблюдался бы у российских банков. В частности, прирост активов в национальной валюте у российских банков в 2018 году составил 15,1%.

Вторыми по темпам прироста суммарных активов в рейтинге в национальной валюте стали банки Болгарии (+13,2%). Стоит отметить, что реальная динамика суммарных активов только у одной страны из рейтинга характеризовалась снижением. В частности, без учета валютной переоценки суммарные активы у украинских банков снизились на 0,1% относительно результата этих же банков годом ранее.

Три крупнейших банка ЦВЕ находятся в России

Суммарный объем активов российских банков в рейтинге ЦВЕ составляет 1,1 триллион долларов. Таким образом, почти половина всех активов ТОП-100 банков приходится на российские кредитные организации. Второе, третье и четвертое место по суммарному объему активов банков в рейтинге, как и их по числу банков, заняли: Польша (414 миллиардов долларов), Чехия (269 миллиардов долларов) и Венгрия (119 миллиардов долларов). С другой стороны, наименьший суммарный объем активов в рейтинге у банков Украины, Белоруссии и Латвии, активы которых составляют 23,7, 16,7 и 12,0 миллиарда долларов соответственно.

Наибольший прирост суммарного объема активов в долларовом выражении был у банков из Болгарии. В частности, общие активы болгарских банков относительно результата этих же банков годом ранее выросли на 8,1%. Польские и румынские банки показали прирост активов на 3,9%. Еще у пяти стран прирост активов составил от +0,1 до +2,6%. Тогда как пять оставшихся стран характеризовались снижением суммарного объема активов. При этом наибольшим снижением характеризовались банки Казахстана, суммарные активы у которых сократились на 12,9%.

Самым крупным банков в рейтинге ЦВЕ на начало 2019 года стал Сбербанк, активы которого на 1 января 2019 года составили 449 миллиардов долларов. Вторым по размеру консолидированных активов является Банк ВТБ, с объемом активов в 212 миллиардов долларов. Замыкает тройку крупнейших банков рейтинга также российский Газпромбанк, активы которого на начало года составляли 94 миллиарда долларов. Таким образом, тройка крупнейших банков в рейтинге ЦВЕ – российские банки. Стоит отметить, что в первую десятку попал еще один российский банк – Альфа-банк, занявший 10-е место, а объем его активов на 1 января составил 48 миллиардов долларов.

Помимо российских банков в первую десятку попали три польских банка (PKO Bank Polski, Santander Bank Polska и Bank Pekao), два чешских (Česká spořitelna и ČSOB) и один венгерский (OTP Bank). При этом крупнейший банк Польши – PKO Bank Polski в текущем рейтинге занял 4-е места (86 миллиардов долларов). Крупнейший чешский банк, Česká spořitelna, с объемом активов в 63 миллиарда долларов занял 5-е место. Венгерский OTP Bank стал самым крупным банком этой страны и расположился в рейтинге банков ЦВЕ на 8-м месте (52 миллиарда долларов).

Самый крупный казахский банк, Halyk Bank, занял 19-е место с активами в 23 миллиарда долларов на 1 января 2019 года. Крупнейший банк Словакии, Slovenská sporiteľňa, занял 22-е место (20 миллиардов долларов). Banca Transilvania стал крупнейшим представителем Румынии, и в рейтинге занимает 25-е место, а его активы на 1 января составили 19 миллиардов долларов. Зарегистрированный в Эстонии Swedbank Eestis занял 39-е место с активами в 13 миллиардов долларов активов. Беларусбанк стал крупнейшим банком Белоруссии и занял 40-е место (активы на 1 января составляли 12,1 миллиардов долларов). Следующей страной по размеру крупнейшего банка стала Болгария, ее самый крупный банк, UniCredit Bulbank, занимает 42-е место с консолидированными активами 11,8 миллиарда долларов. Крупнейшим банком Литвы стал Swedbank Lietuvoje, активы которого на 1 января составили 11 миллиардов долларов (46-е место в рейтинге). Предпоследнее место в ЦВЕ по размеру самого крупного банка у Украины, ее ПриватБанк расположился на 50-й позиции в рейтинге. Замыкает список стран Латвия, у которой самый крупным банком стал Swedbank Latvia (67-я позиция, 6,7 миллиарда долларов).

Активы снизились у большинства банков ЦВЕ

Количество банков, сокративших активы в 2018 году, равнялось 51, при этом в предыдущем рейтинге среди ТОП-100 снижение активов наблюдалось лишь у 8 банков. Стоит отметить, что почти 40% банков с отрицательной динамикой в текущем рейтинге приходится на Россию (19 банков). Это связано с сильным ослаблением рубля в 2018 году, что особенно сильно проявилось под конец прошлого года. Второе место по количеству банков со снижением активов у Польши (8 банка). У Чехии и Казахстана снижение активов наблюдалось у пяти и четырех банков соответственно. Стоит отметить, что только у Эстонии не было ни одного банка со снижением активов в 2018 году.

Значительный рост количества банков с отрицательной динамикой активов в долларовом выражении стал следствием укрепления доллара к большинству валют ЦВЕ. В частности, валюты 12 из 13 стран рейтинга характеризовались снижением относительно доллара в 2018 году. Наибольшим ослаблением относительно доллара характеризовались валюты России и Казахстана (-20,6% и —15,6% соответственно). В свою очередь Украина стала единственной страной в рейтинге, валюта которой укрепилась к доллару (+1,4%).

Наилучшую динамку среди ТОП-100 банков в 2018 году показал болгарский банк United Bulgarian Bank, активы которого выросли на 46% до 6,6 миллиарда долларов. Порядка 90% прироста активов этого банка объясняется объединения с другим болгарским банком – CIBANK. Вторым и третьим банком по динамике стали польский BGŻ BNP Paribas и российский Промсвязьбанк, активы которых выросли на 39% и 31% соответственно. Также в пятерку самых динамичных банков рейтинга ЦВЕ попали польский Santander Bank Polska (+25%) и румынский Banca Transilvania (+24%). При этом еще у 8 прирост был менее 21%, но более 10%.

С другой стороны, самое значительное снижение активов среди ста крупнейших банков ЦВЕ продемонстрировал казахский First Heartland Jýsan Bank (его активы сократились более чем на треть). Вторым по темпам снижения стал российский Банк ФК Открытие, сокращение активов которого в долларовом выражении составило 28%. Еще несколько крупных российских банков также продемонстрировали значительное снижение активов. В частности, активы Связь-банка и БМ-банка снизились на 27% и 23% соответственно. Стоит отметить, что все три российских банка со значительной отрицательной динамикой активов проходят процедуры финансового оздоровления.

Прибыль банков удвоилась за счет отсутствия "супер убытков"

Суммарный финансовый результат банков из рейтинга ТОП-100 банков Центральной и Восточной Европы составил 37,8 миллиарда долларов. Для сравнения, прибыль этих банков годом ранее составляла лишь 17,8 миллиарда долларов. То есть прибыль более чем удвоилась. При этом стоит отметить, рост прибыли произошел преимущественно за счет перехода двух санируемых банков к прибыли. В частности, в прошлом году банк "ФК Открытие" и Промсвязьбанк суммарно получили убыток в 14,2 миллиарда долларов. Таким образом, без учета результатов двух банков прибыль была бы порядка 32 миллиардов долларов.

В текущем рейтинге банков ЦВЕ по итогам 2018 года не только выросла суммарная прибыль, но и прибыльных банков стало значительно больше. Так, из представленных банков положительный финансовый результат наблюдался у 95 банков. Для сравнения, в предыдущем рейтинге среди ста крупнейших банков ЦВЕ прибыль получили 84 банков. В страновом разрезе только у двух стран были убыточные банки. В частности, убыток получили два российских и три польских банка.

Сальдированный финансовый результат 29 банков, представляющих в рейтинге Россию, составил 22,9 миллиарда долларов. Для сравнения, суммарная прибыль остальных банков в рейтинге ЦВЕ составляет 14,9 миллиардов долларов. Таким образом, российские банки заработали более 60% прибыли в рейтинге ЦВЕ, при суммарном размере активов чуть менее 50%. Вторыми в рейтинге по суммарной прибыли стали банки Польши, суммарный финансовый результат которых составил 3,43 миллиарда долларов. Третье место по суммарному объему прибыли занимают чешские банки, сумевшие заработать 3,38 миллиарда долларов. Банки Венгрии получили сальдированный финансовый результат в размере 2,2 миллиарда долларов. Также хороший финансовый результат продемонстрировали банки Румынии – 1,5 миллиарда долларов и Казахстана – 1,2 миллиарда долларов. Прибыль оставшихся восьми стан была в диапазоне от 0,2 до 0,8 миллиарда долларов.

Самым прибыльным среди всех банков ЦВЕ стал Сбербанк. Прибыль российского банка в 2018 году составила 13,3 миллиарда долларов, что составляет 58% от прибыли российских банков или 35% суммарной прибыли всех банков в рейтинге ЦВЕ. Вторым по объему прибыли в ЦВЕ стал также российский банк – банк ВТБ. За 2018 год банк заработал 2,9 миллиарда долларов прибыли, что почти на 40% больше результата годом ранее. Таким образом, Сбербанк и банк ВТБ занимают лидирующие позиции сразу в двух категориях, как самые большие по объему активов и самые прибыльные банки в рейтинге ЦВЕ. Третьим по размеру прибыли в рейтинге банков ЦВЕ стал еще одни российский банк – Альфа-банк, объем консолидированной прибыли которого в 2018 году составил 2 миллиарда долларов.

В Венгрии самым прибыльным банком является OTP Bank, который расположился на 4-м месте по объему прибыли в рейтинге банков ЦВЕ по итогам 2018 года, с консолидированной прибылью в 1,2 миллиарда долларов. Наиболее прибыльным польским банком стал PKO Bank Polski, банк занял 5-е место по размеру прибыли (1 миллиард долларов). Чешский ČSOB расположился на 6-м месте по объему прибыли, с результатом 0,7 миллиарда долларов.

По мнению экспертов РИА Рейтинг, по итогам 2019 года российским банкам удастся упрочить свои позиции, как за счет органического роста, так и по причине укрепления рубля. При этом прибыль продолжит расти у большинства крупнейших банков Центральной и Восточной Европы.

Методология составления рейтинга

Объем чистых активов является оценкой РИА Рейтинг. Оценка чистых консолидированных активов банков производилась на основе данных консолидированной аудированной отчетности по международным стандартам, а в случае ее отсутствия в публичном доступе использовались статистика центробанков и другие финансовые данные банка. Все данные брались из открытых источников. Прирост активов оценивался в долларах США. Активы оценивались у банков, которые имели лицензии на банковскую деятельность по состоянию на 1 сентября 2019 года. Перевод в доллары производился по курсу, применимому для составления отчетности МСФО.

Для целей рейтинга странами Центральной и Восточной Европы признавались: Республика Беларусь, Болгария, Венгрия, Казахстана, Латвия, Литва, Республика Молдова, Польша, Россия, Румыния, Словакия, Украина, Чехия и Эстония.