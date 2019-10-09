МОСКВА, 9 окт — ПРАЙМ. Прямые иностранные инвестиции в российские компании в январе-сентябре текущего года выросли до 21,8 миллиарда долларов с 4,4 миллиарда долларов за аналогичный период прошлого года, сообщается в материалах ЦБ "Оценка платежного баланса Российской Федерации за третий квартал 2019 года".

Таким образом, объем прямых инвестиций нерезидентов в компании РФ в первом полугодии вырос в 5 раз.

При этом в третьем квартале был зафиксирован приток инвестиций в 6,6 миллиарда долларов.