СОЧИ, 10 окт — ПРАЙМ. Банк России снизит прогноз по инфляции на 2019 год и опубликует уточненный макропрогноз после заседания совета директоров 25 октября — текущие тренды в инфляции, скорее всего, позволят регулятору ослаблять денежно-кредитную политику быстрее, чем планировалось, заявила председатель ЦБ Эльвира Набиуллина на брифинге в кулуарах форума Finopolis. Умный дом, кокон спокойствия, QR-благотворительность и другие фишки Finopolis

"Хотя у нас заседание не опорное, но мы в виде исключения опубликуем уточнённый прогноз, потому что одновременно у нас готовятся "Основные направления денежно-кредитной политики", — сказал она.

Текущий прогноз ЦБ по инфляции на 2019 год — 4-4,5%.

"Будем оценивать проинфляционные и дезинфляционные факторы. Мы сейчас видим, что и уже фактическая инфляция, и устойчивые тренды в инфляции, скорее всего, позволят нам ослаблять денежно-кредитную политику быстрее, мы предполагали раньше", — сообщила Набиуллина.

"Действительно, инфляция складывается ниже, чем наши прогнозы, мы будем уточнять в сторону снижения прогноз по инфляции до конца года, опубликуем его, когда пройдет совет директоров", — добавила она.

По словам Набиуллиной, ЦБ проанализирует факторы, которые привели к такому сценарию, один из них — это бюджетные расходы.

Банк России рассматривает разные варианты в отношении снижения ключевой ставки в период до конца текущего года, заявила журналистам Набиуллина.

"Мы рассматриваем разные варианты. Сейчас говорить о том, конкретно насколько будет снижена ставка… я бы воздержалась", — ответила Набиуллина на вопрос, считает ли ЦБ для себя основным вариантом еще два снижения ставки до конца текущего года.

Регулятор в сентябре в очередной раз снизил ключевую ставку — на 0,25 процентного пункта, до 7% годовых. Тогда ЦБ в пресс-релизе указал, что будет оценивать целесообразность дальнейшего снижения ключевой ставки на одном из ближайших заседаний совета директоров. Следующее заседание запланировано на 25 октября.

До этого Банк России снижал ставку в июне и в июле, каждый раз также на 0,25 процентного пункта.