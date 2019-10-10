СОЧИ, 10 окт — ПРАЙМ. Сбербанк начал работу по присоединению к системе быстрых платежей (СБП), Банк России ведет с ним диалог, сообщила журналистам председатель ЦБ Эльвира Набиуллина.

"Сроки у нас установлены законом, банк нарушает их… У нас предусмотрены меры воздействия, мы их применяем. Я хочу сказать, что банк начал работу — он начал позже, чем остальные, поэтому идет сдвижка в сроках. Но мы ведем диалог с банком для того, чтобы обеспечить максимально быстрые сроки подключения к системе быстрых платежей", — сказала Набиуллина.

Банк России запустил СБП в конце января. Она позволила россиянам переводить друг другу деньги по номеру телефона вне зависимости от того, в каком банке открыты счета отправителя и получателя средств. Все системно значимые кредитные организации обязаны стать участниками системы с 1 октября.

По словам директора департамента национальной платежной системы ЦБ РФ Аллы Бакиной, в настоящее время более 20 банков уже присоединились к СБП, более 114 подали заявки на участие в проекте и готовятся к подключению.

С января клиенты совершили более 3 миллионов операций с помощью СПБ. Общий объем переводов составил почти 30 миллиардов рублей, операции совершили почти 1 миллион клиентов.

"Ежемесячный прирост операций, как по количеству, так и по объему, составляет порядка 25%", — сообщила Бакина.