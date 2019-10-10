СОЧИ, 10 окт — ПРАЙМ. ЦБ вместе с участниками рынка выработает позицию в отношении возможности введения отрицательных ставок по депозитам в евро, сейчас не надо делать скоропалительных выводов, заявила председатель ЦБ Эльвира Набиуллина на брифинге в кулуарах форума Finopolis.

"Действительно, мы видим, что сейчас для банков становится невыгодно работать с евро, потому что в мире отрицательные ставки по евро, и для банков это означает по крайней мере отсутствие прибыли, а часто даже и убытки", — сказала она.

Глава ЦБ напомнила, что в соответствии с законодательством ставки по вкладам в России не могут быть отрицательными, но банки могут их не принимать, что некоторые из них и делают.

"Мы должны будем вместе с участниками рынка выработать позицию, что делать дальше, потому что мы видим, что отрицательные ставки, прежде всего, по евро — это не временное краткосрочное явление, скорее всего, оно будет долгосрочным в связи с денежно-кредитной политикой ведущих стран, в том числе ЕЦБ. Мы обсудим, что делать в этой ситуации гражданам, в том числе, которые хотят сохранять свои сбережения в евро. Это важно и для граждан, и для бизнеса — не делать сейчас никаких скоропалительных выводов по изменению законодательства и правоприменительной практики. Это вопрос, который будет в проработке в ближайшее время", — отметила она.

Что касается вкладов в долларах, то по ним нет отрицательных ставок в настоящее время, добавила Набиуллина.