МОСКВА, 10 окт – ПРАЙМ. Совокупные активы банков Московского региона (без учета ПАО Сбербанк) в августе 2019 года увеличились на 1,6%, до 57 423,4 млрд рублей, сообщили агентству "Прайм" в ГУ Банка России по Центральному федеральному округу.

В условиях ослабления курса рубля к основным иностранным валютам в анализируемом периоде произошло сокращение как удельного веса рублевых активов (с 78,0% до 77,7%), так и доли рублевых пассивов кредитных организаций в совокупном показателе (с 77,3% до 77,2%).

В структуре пассивов удельный вес собственных ресурсов вырос (с 6,8% до 6,9%), доля резервов на возможные потери снизилась (с 9,5% до 9,4%), а удельный вес обязательств кредитных организаций остался на прежнем уровне (83,7%).

По состоянию на 01.09.2019 в Московском регионе действовали 233 кредитные организации, в том числе 228 в Москве и 5 в Московской области (на 01.08.2019 – 234 кредитных организаций, в том числе 229 в Москве и 5 в Московской области).



