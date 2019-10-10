МОСКВА, 10 окт — ПРАЙМ. Комиссии инвестбанков в России за первые девять месяцев 2019 года выросли на 46%, до 239,5 миллиона долларов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, лидерство по этому показателю удерживает "ВТБ Капитал", подсчитали аналитики международной компании Refinitiv.

"Комиссии инвестиционных банков в России за первые девять месяцев 2019 года составили 239,5 миллиона долларов, что на 46% выше, чем за аналогичный период в 2018 году. При этом комиссии, полученные банками за консультационные услуги в рамках завершенных сделок на рынке слияний и поглощений, составили 76,5 миллиона долларов, что на 151% выше, чем за первые 9 месяцев 2018 года", — указывается в ежеквартальном исследовании Deal Making in Russia.

"Комиссии инвестиционных банков с рынка акционерного капитала показали значительный рост и составили 63,7 миллиона долларов, наилучший результат за последние 2 года. Комиссии андеррайтеров, полученные с рынка долгового капитала, снизились на 12% по сравнению с результатами третьего квартала 2018 года и составили 65,4 миллиона долларов, что является минимальным показателем за последние три года. Выплаты комиссий за синдицированное кредитование – 33,9 миллиона долларов, что на 30% ниже по сравнению с первыми тремя кварталами 2018 года – минимум за последние 4 года", — уточняется там же.

Наибольшую сумму комиссий среди инвестиционных банков получил "ВТБ Капитал" – 44,1 миллиона долларов, что составило 18% от общей суммы, полученной банками, подсчитали аналитики. На втором месте рейтинга находится Газпромбанк с 35 миллионами долларов, на третьем — Credit Suisse с 30,5 миллиона долларов, на четвертом — Sberbank CIB с 26,2 миллиона долларов, замыкает пятерку лидеров — Goldman Sachs & Co, заработавший в России за девять месяцев текущего года – 15,1 миллиона долларов, как подсчитали эксперты.

Исследователи также подсчитали, что сделки по выпуску акций и других ценных бумаг составили 1,9 миллиарда долларов, по сравнению с 483,6 миллиона долларов в первые 9 месяцев 2018 года, при этом повторные размещения составили 87% от суммы. Сумма выпуска долговых обязательств составила 22,9 миллиарда долларов, что на 1% выше, чем за аналогичный период 2018 года. "Выпуск долговых обязательств для компаний финансового составил 33% от общего количества, в то время как государственные облигации – 32% выпуска", — указывается там же.