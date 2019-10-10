МОСКВА, 10 окт – ПРАЙМ. Величина собственных ресурсов (фондов и финансового результата деятельности кредитных организаций) банков Московского региона (без учета ПАО Сбербанк) в августе 2019 года выросла на 3,5%, до 3 959 млрд рублей, сообщили агентству "Прайм" в ГУ Банка России по Центральному федеральному округу.

За январь-август 2019 года банки Московского региона получили прибыль в размере 517,6 млрд рублей (в аналогичном периоде 2018 года – прибыль в размере 405,3 млрд рублей). По состоянию на 01.09.2019 общим финансовым результатом деятельности кредитных организаций Московского региона (с учетом результатов деятельности прошлых лет) являлся убыток в размере 442,4 млрд рублей, что было обусловлено негативным влиянием финансовых результатов деятельности прошлых лет отдельных банков, проходящих процедуру финансового оздоровления с привлечением средств Фонда консолидации банковского сектора.



