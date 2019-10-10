СОЧИ, 10 окт — ПРАЙМ. IRB-подход (оценка кредитных рисков на основе внутренних рейтингов банка, ПВР) может стать обязательным для системно значимых банков РФ, для перехода к нему им понадобится около пяти лет, следует из слов зампреда ЦБ РФ Василия Поздышева.

"Мы поддержали предложение о возможном переводе крупнейших банков, например, системно значимых банков, на ПВР. Мы считаем, что для этого нужен какой-то период времени, не менее пяти лет, потому что банки должны подготовиться, у них должна быть сформирована база данных. Это было бы правильно", — сказал Поздышев журналистам на форуме инновационных финансовых технологий Finopolis.

Для этого понадобятся изменения в законодательстве, пояснил зампред ЦБ, поскольку сейчас банки переходят на ПВР добровольно. Ранее в ходе круглого стола он также сказал, что система ПВР-надзора будет распространена не только на расчет достаточности капитала, но и на расчет резервов.

"Соответственно, для 70% активов банковской системы не нужно будет брать кредитное досье, изучать финансовое положение заемщиков, качество обслуживания долга. Мы будем оценивать, насколько точно модели, которые применяет банк, предсказывают вероятность дефолта его клиента", — сказал Поздышев. Он пояснил, что модели в рамках IRB-подхода кредитные организации будут разрабатывать с тем уровнем сложности, на какие банк способен.

"Сейчас с тем штатом, что у нас есть, мы в состоянии валидировать и надзирать уже за 35% активов в банковской системе. Если понадобится увеличение штата, все системно значимые банки — это 65-70% активов, оно будет не такое драматичное. При переходе на модель еще и расчетов резервов значительная часть надзорного персонала может быть сокращена, потому что не нужно будет каждый кредит и актив в индивидуальном порядке изучать", — отметил Поздышев.

Банк России с 1 октября 2015 года позволил банкам применять IRB —подходы. Существует базовый IRB-подход, в рамках которого банки самостоятельно определяют только вероятность дефолта, а остальные параметры определяются регулятором, и продвинутый IRB-подход, при использовании которого банки определяют все параметры рисков самостоятельно. Ходатайствовать о переходе на продвинутый подход могут банки с активами свыше 500 миллиардов рублей.