МОСКВА, 11 окт – ПРАЙМ. Величина депозитов и прочих привлеченных средств юридических лиц (кроме кредитных организаций) в банках Московского региона (без учета ПАО Сбербанк) в августе 2019 года выросла на 3,4%, до 15 605,4 млрд рублей, сообщили агентству "Прайм" в ГУ Банка России по Центральному федеральному округу.

Следует отметить, что 2/3 прироста сформировалось за счет увеличения остатков средств на депозитных счетах Федерального казначейства. Вклады населения выросли на 2,4%, до 13 927,2 млрд рублей, при этом значимость показателя в совокупных пассивах кредитных организаций повысилась с 24,1% до 24,3%. В августе 2019 года произошло уменьшение как рублевой составляющей депозитов, привлеченных от юридических лиц (с 73,2% до 72,5%), так и доли рублевых депозитов физических лиц (с 72,6% до 72,3%) в условиях ослабления курса рубля к основным иностранным валютам.

Остатки средств нефинансовых организаций на расчетных и прочих счетах снизились на 0,7% и составили 6 401,6 млрд рублей, при этом их удельный вес в пассивах кредитных организаций региона уменьшился с 11,4% на 01.08.2019 до 11,1% на 01.09.2019.



