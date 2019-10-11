МОСКВА, 11 окт – ПРАЙМ. Задолженность по кредитам, предоставленным банками Московского региона (без учета ПАО Сбербанк) экономике (нефинансовым организациям и физическим лицам), в августе 2019 года увеличились на 1,7%, до 29 235,2 млрд рублей, сообщили агентству "Прайм" в ГУ Банка России по Центральному федеральному округу.

При этом удельный вес показателя в активах по состоянию на 01.09.2019 не изменился и составил 50,9%.

В августе 2019 года кредиты, предоставленные нефинансовым организациям-резидентам (включая индивидуальных предпринимателей), увеличились на 1,2%, до 17 973,6 млрд рублей, их удельный вес в активах снизился до 31,3% против 31,4% на 01.08.2019.

Розничные кредиты за август 2019 года выросли на 2%, до 8 639,7 млрд рублей, при этом их значимость в активах кредитных организаций не изменилась и составила 15%. Доля рублевой составляющей в общей задолженности по кредитам физическим лицам по состоянию на 01.09.2019 составила 99%.



