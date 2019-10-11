СОЧИ, 11 окт — ПРАЙМ. Традиционные инструменты, такие как банковские карты и наличные деньги, не уйдут из использования, несмотря на удобство современных финансовых технологий, рассказала глава Банка России Эльвира Набиуллина в ходе пленарной дискуссии "2035" на форуме инновационных финансовых технологий Finopolis.

Говоря о картах, она пояснила, что ими удобнее пользоваться в заграничных поездках. "Даже если будет развит, например, биометрический эквайринг, когда вы приходите в магазин, вам не нужен ни смартфон, ни пластиковая карта, считывают ваши биометрические данные, вы берете продукты и уходите, — вы не сможете это сделать, если вы поехали за границу, либо должна идти речь о том, что страны обмениваются биометрическими данными, что мне очень тяжело представить в нынешних условиях", — сказала Набиуллина.

Рассуждая о наличных, глава ЦБ напомнила, что в мире уже существует такое понятие, как cashless societies – безналичные общества. Но люди продолжают пользоваться наличными деньгами как минимум по двум причинам.

"Давайте задумаемся о том, почему людям нужны наличные, почему они хранят наличные? Не потому что это удобно, не потому что это безопасно, сейчас безналичные представляют большее удобство, большую безопасность. Я думаю, что две вещи (стали причиной — ред.): первое – это все-таки желание анонимности, и только наличные сейчас дают вам эту анонимность. И второе – это доверие к финансовым институтам, к устойчивости финансовых институтов, потому что проблемы с банками все равно случаются", — объяснила она.

Тем не менее, вопрос с устойчивостью финансовых институтов постепенно будет решаться, резюмировала она.