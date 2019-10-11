МОСКВА, 11 окт — ПРАЙМ. Королевский монетный двор Великобритании сообщил о начале выпуска дебетовых банковских карт из чистого золота, сообщается на официальном сайте монетного двора.

"Платежная карта из чистого золота разработана для тех, кто хочет получить доступ к эксклюзивным (банковским) привилегиям… и для тех, кто ценит высококачественные предметы роскоши, которые могут заявить о себе", — говорится в заявлении.

Карта разработана совместно с платежной системой Mastercard и компанией Accomplish Financial, занимающейся технологиями электронных платежей. Это первая в мире банковская карта из драгоценного металла.

Исполнительный директор монетного двора Энн Джессопп заявила, что выпуск карты из чистого золота является признанием "растущего спроса потребителей на уникальные и роскошные платежные карты".

Карта будет выпускаться из золота 18 карат, а имя и подпись владельца будут выгравированы в драгоценном металле. Держателям карты будут доступны расширенные банковские функции и привилегии, такие как, например, нулевой процент при проведении операций по обмену валют или круглосуточная услуга "консьерж" в путешествиях.