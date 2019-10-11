АНОСИНО (Московская область), 11 окт — ПРАЙМ. Сбербанк на пути к отмене комиссий за переводы внутри банка, проводит эксперименты и в следующем году запустит этот процесс, сообщил журналистам глава крупнейшего российского банка Герман Греф.

В четверг премьер-министр РФ Дмитрий Медведев заявил, что комиссии при переводе средств между регионами РФ в рамках одного банка недопустимы и должны быть устранены.

"Мы уже на пути к этому. У нас год уже идет и соответствующий разговор с Федеральной антимонопольной службой, и у нас идут уже на эту тему эксперименты. Это в один день сделать нельзя", — сказал Греф.

"В следующем году у нас по плану будет раскатка других решений, которые мы сейчас не хотим анонсировать, которые уберут эту оплату", — добавил он.