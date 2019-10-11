СОЧИ, 11 окт — ПРАЙМ. ВТБ до конца 2019 года планирует ввести комиссию за ведение счетов юридических лиц в евро, сообщил журналистам первый заместитель президента-председателя правления банка Дмитрий Олюнин.

"По юридическим лицам мы постепенно будем вводить комиссии за ведение счетов в евро", — сказал он в кулуарах форума Finopolis, уточнив, что банк введет такие комиссии до конца года.

Ранее с 8 октября ВТБ перестал открывать вклады в евро.