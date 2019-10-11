МОСКВА, 11 окт — ПРАЙМ. "Сургутнефтегаз" по решению суда стал владельцем собственных акций, принадлежавших обанкротившемуся в 2005 году АСБ-Банку, следует из сообщения компании.

"Количество голосующих акций эмитента, приобретенных соответствующей организацией: 19 тысяч 100 штук", — говорится в релизе. Это менее 0,0001% уставного капитала компании.

Уставный капитал "Сургутнефтегаза" составляет 43,428 миллиарда рублей и разделен на 35,726 миллиарда обыкновенных и 7,702 миллиарда привилегированных акций номиналом 1 рубль.

Бумаги перешли в собственность "Сургутнефтегаза" в соответствии с решением арбитражного суда ХМАО-Югры от 22 июля, сообщает компания.

Суд в июле объявил бесхозными акции "Сургутнефтегаза", принадлежавшие ранее АСБ-Банку, а также признал право собственности нефтяной компании на эти бумаги. В реестре акционеров "Сургутнефтегаза" за банком продолжали числиться акции компании и после 2010 года, когда АСБ-Банк был полностью ликвидирован, следует из документов суда.

Банк России отозвал у АСБ-Банка лицензию на осуществление банковских операций в декабре 2004 года. Решением Арбитражного суда Москвы в феврале 2005 года банк был признан банкротом. Согласно данным Единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ), организация была ликвидирована в мае 2010 года.