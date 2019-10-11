СОЧИ, 11 окт — ПРАЙМ, Диляра Солнцева, Гульнара Вахитова. Финансовые технологии, без которых уже невозможно представить повседневную жизнь, с одной стороны, облегчают ее, а с другой — требуют постоянной бдительности как от регулятора и банков, так и от простых людей. Поэтому неудивительно, что кибербезопасность стала центральной темой прошедшего на этой неделе в Сочи форума Finopolis.

Еще несколько лет назад главной задачей была сохранность самих финансов, теперь же фокус сместился на защиту персональных данных — ведь мошенникам иногда достаточно знать имя, номер мобильного и несколько психологических трюков, чтобы украсть деньги с банковского счета.

При этом ответственность за киберпреступления в России значительно ниже, чем в США и в Европе, но, возможно, это скоро изменится. "Киберпреступления — это то, где нужно повышать ответственность, и нужна совместная работа с соответствующими органами", — заявила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина.

ПРЕСТУПЛЕНИЕ И НАКАЗАНИЕ

Но даже если преступникам ужесточат наказание — вопрос компенсации пострадавшим морального и материального ущерба остается открытым. "Это требует внимательного рассмотрения, социальная инженерия нас очень беспокоит", — сказала Набиуллина.

Тема уже обсуждается, сообщил глава комитета по финансовому рынку Госдумы Анатолий Аксаков. Но принятие такого закона несет за собой и угрозы, предупредил он.

"Мы будем это изучать, начали обсуждать с ЦБ, однако есть риски. Раньше были так называемые автоюристы, а теперь могут появиться так называемые киберюристы, которые будут организовывать утечки и потом за эти утечки предъявлять иски за ущерб, который нанесен клиентам организаций, и зарабатывать на этом", — пояснил Аксаков.

При этом люди сами часто провоцируют мошенников, не соблюдая элементарные правила кибергигиены — не меняют или создают слишком простые пароли, пишут пин-коды на картах, разглашают незнакомцам конфиденциальную информацию, которую банки никогда не запрашивают.

Поэтому тема повышения финансовой грамотности также стала одним из лейтмотивов форума. Причем учиться ей нужно уже с раннего детства, единодушны банкиры.

ФИНАНСОВОЕ БУДУЩЕЕ

Если в первый день участники форума решали насущные проблемы, то во второй — сосредоточились на будущем. Их волновало, исчезнут ли наличные деньги и карты через 15 лет, сохранятся ли традиционные банки, и что станет залогом успеха в 2035 году.

Набиуллина также рассказала о своем видении финансового рынка будущего. "Конкуренция в будущем обострится. Успех компаний будет определяться не столько доступом к данным, а возможностью быстро анализировать эти данные, быстрее выстраивать бизнес-модели", — сказала она.

Глава ЦБ и банкиры попытались нарисовать портрет финансиста будущего. "Это люди, которые могут быть и математиками, и в то же время очень креативными — это те люди, которые будут доминировать в XXI веке, потому что на одном природном балансе, как в моем случае, никуда уже не уедешь", — пошутил бизнесмен Олег Тиньков.

Сочетание навыков, необходимых для работы в финсекторе, мало чем будет отличаться от навыков человека будущего в целом, предположила Набиуллина. "Технические знания, навыки, математика и так далее — все это имело значение и будет иметь значение. То, что мне хотелось бы, я думаю, это будет востребовано, — это умение человека сопереживать и сотрудничать. Потому что это очень важно для доверия в финансовом обществе и доверия в целом", — уверена глава ЦБ.

Люди смогут работать откуда угодно, это тоже очень сильно меняет обстановку, добавил в свою очередь совладелец Альфа-банка Петр Авен. "Кто сможет стереть границы между онлайн и оффлайн — тот будет самым успешным", — заключил он.

БАНК VS АВТОМАТ КАЛАШНИКОВА

Авен поспорил с Тиньковым и о перспективах банковского бизнеса: по мнению Авена, традиционные отделения нужны, несмотря на развитие онлайн-банкинга. Альфа-банк пропагандирует Psygital — концепцию, в которой сочетаются индивидуальный подход и цифровые технологии, напомнил Авен.

В ответ на это Тиньков заверил, что пока он является контролирующим акционером, его банк открывать отделения не будет.

"Как хорошо, что у нас есть возможность выбора", — положила конец дискуссии глава ЦБ.

Тиньков также попросил Набиуллину ослабить нормы закона о противодействии легализации преступных доходов. Он предписывает банкам блокировать счета клиентов, если некоторые их платежи вызывают сомнение.

"Никто же не осуждает автомат Калашникова. Все считают, что он великий конструктор. Мы — Калашников. Но не надо проблемы к Калашникову, проблема с теми, кто нажимает на этот спусковой крючок и к этим рукам, и проблема к тем, кто дает команды это делать. Мы всего лишь автомат Калашникова, который выполняет указания", — посетовал Тиньков.

"Я с вами не согласна, что банки могут быть просто нейтральным каналом, и пример с Калашниковым — это то же самое, что, например, мы должны как государство, как общество относиться с безразличием, если в СМИ есть пропаганда терроризма… Через банковские каналы не должны отмываться преступные деньги, и мошенники не должны ими пользоваться", — возразила Набиуллина.

РАСЧЕТЫ БУДУЩЕГО

Несмотря на прогрессивность взглядов участников Finopolis, никто из них не поверил, что наличные деньги и пластиковые карты скоро исчезнут и им на смену придут криптовалюты и cashless societies.

"Давайте задумаемся о том, почему людям нужны наличные, почему они хранят наличные? Не потому, что это удобно, не потому, что это безопасно… Я думаю, что две вещи (стали причиной — ред.): первое – это все-таки желание анонимности, и только наличные сейчас дают вам эту анонимность. И второе – это доверие к финансовым институтам, к их устойчивости, потому что проблемы с банками все равно случаются", — объяснила Набиуллина.

Удобство современных финансовых технологий — таких как бесконтактная оплата или биометрические данные не вызывает ни у кого сомнений, но за будущее пластиковых карт пока тоже можно быть спокойными, считает глава ЦБ.

"Даже если будет развит, например, биометрический эквайринг, когда вы приходите в магазин, вам не нужен ни смартфон, ни пластиковая карта, считывают ваши биометрические данные, вы берете продукты и уходите, — вы не сможете это сделать, если вы поехали за границу, либо должна идти речь о том, что страны обмениваются биометрическими данными, что мне очень тяжело представить в нынешних условиях", — сказала Набиуллина.

Волна хайпа вокруг криптовалют уже схлынула, но оставила "след на песке" Finopolis.

Глава ЦБ хоть и сравнила инвестиции в криптовалюту с игрой в казино, при этом от идеи создания крипторубля регулятор окончательно не отказался и просчитывает риски.

"Будет ли востребованность в такой криптовалюте — для нас еще вопрос. Идея не умерла, но не приблизилась к своему воплощению", — подчеркнула она, добавив, что криптовалюты центральных банков несут риски для всей финансовой системы.