МОСКВА, 13 окт — ПРАЙМ. Россия изучает возможности использования нацвалют в расчетах с европейскими партнерами, в том числе при сделках в нефтегазовой сфере, заявил министр экономического развития РФ Максим Орешкин в интервью Financial Times.

Необходимость снижения зависимости от доллара стала одной из самых обсуждаемых тем 2018 года, причем не только в РФ. Российские власти указывали, что США своей санкционной политикой подрывают доверие к доллару, снижают вложения резервов страны в американский госдолг и сами способствуют увеличению объемов внешней торговли в рублях и других валютах. При этом власти РФ заверяют, что политика дедолларизации экономики не предполагает запрета на хождение доллара — речь идет о создании экономически выгодных условий для использования других валют.

"У нас очень хорошая стабильная валюта, почему бы ее не использовать для глобальных финансовых операций", — сказал Орешкин.

"Мы хотим (иметь возможность осуществлять сделки по продаже нефти и газа) в рублях в какой-то момент", — добавил он. "Вопрос здесь заключается в том, чтобы это не привело к дополнительным издержкам, но если… мы сможем создать финансовую инфраструктуру и первоначальные затраты низкие, то почему нет?", — сказал министр.

Он при этом отметил популярность российского рынка облигаций среди иностранных инвесторов.