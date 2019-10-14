МОСКВА, 14 окт — ПРАЙМ. ВТБ и "Ростелеком" работают над созданием платформы обмена большими данными, пишет газета "Ведомости" со ссылкой на президента госоператора Михаила Осеевского. Эту информацию изданию подтвердил первый зампред правления ВТБ Дмитрий Олюнин.

Раскрывать подробности проекта стороны отказались, заявив, что партнеры скоро будут тесно связаны: в результате запланированной консолидации 100% оператора Tele2 находятся у "Ростелекома", а 17% госоператора достанутся ВТБ, говорил ранее президент госбанка Андрей Костин.

Партнеры в рамках нового проекта планируют обмениваться данными и обрабатывать их, объединив разную информацию о клиентах в пользовательские профили, рассказал собеседник, знакомый с подробностями проекта. В частности, в новой системе может быть информация о поле и возрасте человека, его покупках, предпочтениях, доходе, передвижениях. При этом пока сценарии использования таких объединенных не проработаны.

По словам другого собеседника, на платформе будет создана возможность для оплаты товаров и услуг при помощи единого приложения для смартфонов. Создатели планируют, что новый способ оплаты будет более функциональный и гибкий, чем система быстрых платежей.

Для нового проекта большими данными могут поделиться такие крупные игроки, как "Магнит" и X5 Retail Group, "Почта банк" и "Почта России", группа ПИК, "Согаз", Tele2 и "Национальная медиа группа".