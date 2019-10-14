МОСКВА, 14 окт – ПРАЙМ. Вложения банков Московского региона (без учета ПАО Сбербанк) в долговые обязательства в августе 2019 года снизились на 0,2%, до 5 602,4 млрд рублей, сообщили агентству "Прайм" в ГУ Банка России по Центральному федеральному округу.

При этом их удельный вес в активах уменьшился с 9,9% до 9,8%. На динамику показателя в значительной степени повлияло сокращение вложений в долговые обязательства Банка России, а также в долговые обязательства российских нефинансовых организаций. Объем портфеля долевых ценных бумаг на 01.09.2019 составил 347,1 млрд рублей, увеличившись по сравнению с началом августа на 2,3%, что в большей степени было вызвано ростом положительной разницы от переоценки ценных бумаг.



