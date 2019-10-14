МОСКВА, 14 окт – ПРАЙМ. Общая сумма наиболее ликвидных активов банков Московского региона (без учета ПАО Сбербанк) в виде денежных средств, драгоценных металлов, остатков средств на корсчетах и депозитах в Банке России в августе 2019 года выросла на 13,3%, до 3 866,4 млрд рублей, сообщили агентству "Прайм" в ГУ Банка России по Центральному федеральному округу.

Увеличение произошло преимущественно за счет притока средств на депозиты в Банке России. Доля наиболее ликвидных активов в совокупном показателе на 01.09.2019 по сравнению с аналогичным периодом прошлого года уменьшилась до 6,7% (7,6% – на 01.09.2018).



